До +28 градусов ожидается в Пскове 3 июля

09:59, 03 июля 2021, ПАИ

3 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточных направлений, умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр. Температура днём от +23 до +28 градусов.

В Пскове преимущественно без осадков, температура днём от +26 до +28. В Великих Луках преимущественно без осадков, температура днём от +24 до +26.