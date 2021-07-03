До +28 градусов ожидается в Пскове 3 июля
3 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточных направлений, умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр. Температура днём от +23 до +28 градусов.
В Пскове преимущественно без осадков, температура днём от +26 до +28. В Великих Луках преимущественно без осадков, температура днём от +24 до +26.
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