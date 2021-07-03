Псковский губернатор поздравил работников потребкооперации региона с профессиональным праздником

10:32, 03 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области со 155-летием кооперации региона и 190-летием со дня образования потребкооперации России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что сегодня потребительская кооперация Псковской области представлена во всех муниципалитетах и объединяет 15 районных сообществ, 30 потребительских обществ, а также областное общество «Кооператор» и кооперативный техникум. В организациях трудятся более 3,5 тысячи человек, которые отдают все свои силы, таланты и мастерство развитию этой структуры.

Губернатор подчеркнул важность того, что организации Псковского облпотребсоюза являются основными, кто обеспечивает товарами сельское население, а в некоторых населённых пунктах и единственными. «За 2020 год вы обслужили более 315 тысяч человек, из них 170 тысяч – это жители деревень и посёлков», – заметил Михаил Ведерников.

«Благодаря вам в самых труднодоступных населённых пунктах открываются магазины, доставляются продукты и товары первой необходимости, сохраняя жизнь в отдалённых деревнях и сёлах. Вы активно развиваете розничную торговлю, ведёте работу в сфере производства, заготовки, обучаете молодые кадры – это заслуживает самого искреннего уважения и признательности, – отметил глава региона. – Уже 155 лет вам удаётся бережно сохранять существующие традиции кооперации и вместе с тем развиваться в ногу со временем, преодолевая любые сложности. В этом заслуга каждого из вас».

Михаил Ведерников поблагодарил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области за верность выбранному делу, честный труд и активную жизненную позицию. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а кооперации – процветания и реализации всех запланированных проектов», – заключил губернатор.