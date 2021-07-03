Александр Котов: Псковичи заинтересованы в сохранении и укреплении системы потребкооперации

11:05, 03 июля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области со 155-летием кооперации региона и 190-летием со дня образования потребкооперации России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнуд, что на протяжении многих лет деятельность потребительской кооперации как социально ориентированной системы рыночной экономики имеет важное значение в вопросах улучшения качества жизни людей и развития региона. Особую функцию потребкооперация выполняет на сельских территориях: обеспечивает гарантированное снабжение жителей небольших посёлков и отдалённых деревень товарами первой необходимости, занимается закупкой различных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, предоставляет селянам востребованные бытовые услуги, заметил спикер облсобрания.

«Потребительская кооперация – удачный пример совмещения коммерческой деятельности и выполнения социальной миссии. Региональные органы власти, как и жители Псковской области, заинтересованы в сохранении и укреплении системы потребкооперации», – подчеркнул Александр Котов и пожелал потребительским обществам, объединённым в облпотребсоюз, устойчивого развития, укрепления единства, процветания и успешного решения поставленных задач.