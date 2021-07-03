Международный день кооперативов отмечают сегодня

10:05, 03 июля 2021, ПАИ

Ежегодно в первую субботу июля отмечается Международный день кооперативов, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/90 от 16 декабря 1992 года.

Как сообщает calend.ru, цель Международного дня кооперативов — привлечение внимания мировой общественности к кооперативам и способствование расширению партнёрских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях.

Каждый год мероприятия Дня кооперативов посвящены определённой теме. Так, в разные годы они проходили под девизами «Вклад кооперативов в мировую продовольственную безопасность», «Государственная политика и кооперативное законодательство», «Прогресс кооперативов в третьем тысячелетии», «Кооперативы на службе миростроительства», «Кооперативные ценности и принципы для социальной ответственности корпораций», «Кооперативы и расширение прав женщин», «Кооперативные предприятия строят лучший мир», «Кооперативное движение за достижение устойчивого развития для всех», «Выбираем кооперативы, выбираем равенство» и другими. Чтобы привлечь внимание к основным мировым проблемам и для поощрения важнейших направлений деятельности кооперативов, 2012 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом кооперативов. Во многих странах проходили различные мероприятия, направленные на повышение уровня осведомлённости граждан о кооперативах и позволяющие находить новые способы использования их вклада в социально-экономическое развитие общества.

Началом современного кооперативного движения можно считать инициативу небольшой группы ткачей, создавшей в 1844 году первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле. Таким образом, «Общество справедливых рочдейльских пионеров» сделало первый шаг на пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости. Спустя полвека, в 1895 году, в Лондоне был создан Международный кооперативный альянс, ставший одной из первых неправительственных организаций, тесно сотрудничающих с ООН после основания последней в 1945 году.