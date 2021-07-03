Сегодня открывается движение по автобусному маршруту Псков – Таллин

11:27, 03 июля 2021, ПАИ

С 3 июля открывается автобусное сообщение по маршруту Псков – Таллин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковавтотрансе.

Международный маршрут № 950 Псков – Таллин будет отправляться от автовокзала в 10:35, от автостанции в Печорах – в 11:26 по субботам.

Для поездки пассажиры должны иметь при себе документы, подтверждающие их право на выезд из России и въезд в Эстонию в период пандемии. Пассажиры несут ответственность за наличие необходимых документов и правильность их оформления, отметили в «Псковавтотрансе».

Напомним, Эстония открыла свои границы только для граждан, которые сделали прививку и имеют соответствующие подтверждающие документы.