Десять человек эвакуировали из-за пожара на улице Народной в Пскове
Десять человек эвакуировали из-за пожара на улице Народной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл 2 июля около 19:00 в квартире дома № 8 на улице Народной. Огонь повредил мебель на кухне, помещение закопчено.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали десять человек, а затем ликвидировали возгорание.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в розетке на кухне.
Комментарии: 0 Обсудить >>>