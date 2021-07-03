Десять человек эвакуировали из-за пожара на улице Народной в Пскове

11:43, 03 июля 2021, ПАИ

Десять человек эвакуировали из-за пожара на улице Народной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 2 июля около 19:00 в квартире дома № 8 на улице Народной. Огонь повредил мебель на кухне, помещение закопчено.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали десять человек, а затем ликвидировали возгорание.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в розетке на кухне.