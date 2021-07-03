В Пскове кальянные заведения нарушили указ губернатора

11:51, 03 июля 2021, ПАИ

В Пскове на этой неделе полицейские и представители администрации области выявили факты функционирования кальянных заведений в нарушение требований указа губернатора о соблюдении противоэпидемических мер.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в четырёх заведениях сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт курения кальянов.

Все организаторы незаконного досуга, а также некоторые посетители будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.