В Пскове кальянные заведения нарушили указ губернатора
В Пскове на этой неделе полицейские и представители администрации области выявили факты функционирования кальянных заведений в нарушение требований указа губернатора о соблюдении противоэпидемических мер.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в четырёх заведениях сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт курения кальянов.
Все организаторы незаконного досуга, а также некоторые посетители будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>