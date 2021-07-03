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Александр Новак: В России газ бесплатно смогут подвести к 3-4 млн домовладений

В России могут бесплатно подключить к газу около 3-4 млн домовладений в рамках поправок, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает телеканал «Россия-1».

«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведётся активная работа по реализации. Уже принят по инициативе «Единой России» федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта реализации задачи, поставленной президентом»,– отметил Александр Новак.

Он добавил, что за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. «Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование», – заключил вице-премьер.

11 июня президент России утвердил программу бесплатной газификации, которая предусматривает проведение газопровода до участков домов, находящихся недалеко от внутрипоселковых газопроводов. Единым оператором газификации выбран собственник единой системы газоснабжения «Газпром». Там, где компания не присутствует, будут созданы региональные операторы. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

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