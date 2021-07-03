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Общество

Более 422 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 1 558 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 422 083, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 40 132 случая заражения коронавирусом, 33 533 пациента выздоровело, 476 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

 

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