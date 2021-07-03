Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области

12:48, 03 июля 2021, ПАИ

Два человека тяжело пострадали в результате столкновения автомобиля Lada Granta с лосём в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, дорожная авария произошла сегодня ночью на границе Псковского и Стругокрасненского районов.

По предварительной информации, автомобиль Lada Granta совершил наезд на лося. От столкновения с диким животным машина вылетела в кювет и въехала в дерево.

В результате ДТП пассажир и водитель были заблокированы в автомобиле. Сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобиль, деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По словам очевидцев, пострадавшие доставлены в областную больницу в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, аварийно-спасательная служба, пожарные и ДПС.