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Происшествия

Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области

Два человека тяжело пострадали в результате столкновения автомобиля Lada Granta с лосём в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, дорожная авария произошла сегодня ночью на границе Псковского и Стругокрасненского районов.

По предварительной информации, автомобиль Lada Granta совершил наезд на лося. От столкновения с диким животным машина вылетела в кювет и въехала в дерево.

В результате ДТП пассажир и водитель были заблокированы в автомобиле. Сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобиль, деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

  • Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Два человека тяжело пострадали при столкновении автомобиля с лосём в Псковской области
    Фото: ПАИ

По словам очевидцев, пострадавшие доставлены в областную больницу в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, аварийно-спасательная служба, пожарные и ДПС.

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