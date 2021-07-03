В России пятый день подряд обновляется рекорд смертности от коронавируса

13:25, 03 июля 2021, ПАИ

В России пятый день подряд обновляется рекорд смертности от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 899 пациентов, умерло 697 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 5 053 417 пациентов, умерло 137 262 человека.