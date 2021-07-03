Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к псковичам (ВИДЕО)

13:31, 03 июля 2021, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к псковской пастве. В своём обращении владыка затрагивает тему пандемии коронавируса и необходимости вакцинации.

«Дорогие православные христиане Псковской земли! Обратиться к вам меня заставили те обстоятельства, которые известны всем: усиление эпидемии во всём мире, в России и на Псковщине. За прошедшую неделю среди моих друзей и знакомых умерли четыре человека от последствий ковида и от острого состояния, связанного с этой болезнью», – сказал митрополит Тихон в начале своего обращения.

Митрополит подчеркнул, что сейчас смертность в России от COVID-19 самая высокая с начала пандемии.

«Как когда-то губительная оспа была приостановлена вакцинацией, в том числе и в России, где Екатерина II была одним из инициаторов вакцинации ещё в XVIII веке, так и сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации», – отметил владыка и призвал жителей Псковской области сделать прививку от коронавируса.