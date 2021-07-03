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Происшествия

В Пскове мужчина пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности. Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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