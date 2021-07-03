Стартовал чемпионат Псковской области по футболу

15:01, 03 июля 2021, ПАИ

Чемпионат Псковской области по футболу стартовал сегодня, 3 июля. Он продлится до 15 августа, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации футбола Псковской области.

В играх примут участие команды из Пскова, Великих Лук, Локни, Острова, Порхова, Опочки, Новосокольников, Себежа, Невеля, Новоржева, Пыталово, Дно, Бежаниц, Гдова.

Сегодня играют «Интер» (Псков) – ФК «Псков», «Факел – Синие Стрелы» (Псковский район) – «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки) – «Стрела» (Локня), «Остров-670» (Остров) – «Шелонь» (Порхов).