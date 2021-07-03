Названы секреты правильного выбора малины

16:07, 03 июля 2021, ПАИ

О секретах правильного выбора малины рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, сообщает РИА Новости.

По её словам, следует покупать сухую малину: ягода, пустившая сок, быстро потеряет свои вкусовые качества. «По этой же причине мойте малину только перед употреблением – она не любит влагу», – уточнила она.

Диетолог также добавила, что для покупки малины важен и аромат – чем сильнее выражен запах, тем слаще ягода. При этом она подчеркнула, что «желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде».

Однако специалист заметила, что не стоит покупать малину в контейнере, а также приобретать малину, на которой имеется плесень. «Даже если вы планируете использовать подпорченную малину для варенья, то вкус домашней заготовки, скорее всего, будет испорчен», – предупредила Ольга Кораблева.