Более 875 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

16:21, 03 июля 2021, ПАИ

875 612 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 151,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 567 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 5 585 799 человек, 5 053 417 пациентов выздоровело, 137 262 человека умерло. В Псковской области зарегистрировано 40 132 случая заражения коронавирусом, 33 533 пациента выздоровело, 476 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.