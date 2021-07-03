Новый конкурс для НКО запустили в Псковской области

16:40, 03 июля 2021, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс на предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения экологических акций в местах массового отдыха граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат организаций на проведение экологических акций, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни, повышение экологической культуры населения: на оплату услуг по вывозу и утилизации ТКО в период проведения экологических акций по договору с организацией, имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами, на приобретение инвентаря (хозяйственные перчатки, мешки для сбора ТКО, средства индивидуальной защиты), на транспортную доставку волонтёров к местам проведения экологических акций.

Места проведения акции: береговые линии шириной 50 метров озёр Каретное и Серебряное в Гдовском районе и озёр Жуково и Зеркальное в Псковском районе.

Подача заявок участников конкурса завершается в 18:00 31 июля. С подробностями конкурса можно ознакомиться здесь.