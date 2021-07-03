В какое время лучше всего делать прививку от COVID-19 в торговых центрах Пскова

17:08, 03 июля 2021, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации выяснил, в какое время лучше всего делать прививку от коронавируса в пункте вакцинации в Fjord Plaza в Пскове.

Сегодня, 3 июля после обеда очередь в этот пункт вакцинации была из четырёх человек. Что говорит о том, что в послеобеденное время в этом пункте самые маленькие очереди и это лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию.

Отметим, что пункт оборудован всем необходимым для хранения вакцины и оказания первой медицинской помощи.

Ранее ПАИ сообщало, что поток желающих вакцинироваться в Пскове вырос почти в пять раз, особенно активно псковичи ходили на вакцинацию в прививочные пункты в торговых центрах города («Акваполис», «Империал» и Fjord Plaza ), что приводило к большим очередям.

Напомним, что 1 июля губернатор Псковской области сообщил о поступлении очередной партии вакцины от коронавируса в регион.