Николай Козловский: Коечный фонд в Великолукском отделении инфекционной больницы по-прежнему заполнен

18:15, 03 июля 2021, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский опубликовал еженедельное видеообращение в своём Instagram, сообщает «Великолукская правда. Новости». По традиции, руководитель муниципалитета начал с рассказа об эпидемиологической ситуации в Великих Луках, вакцинации от коронавируса, в частности ответил на вопросы, касающиеся противопоказаний к данной прививке.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом становится всё более напряжённой. За прошедшую неделю был зафиксирован значительный рост числа новых случаев заболевания: он составил 95 человек. Всего за весь период пандемии в городе зарегистрировано свыше 6 570 случаев заражения COVID-19.Также Николай Козловский не смог обойти стороной тему урагана и того, как великолучане справляются с последствиями этого стихийного бедствия.

«Оперативно для организации мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений было принято решение объявить сбор руководящего состава города, и был объявлен режим повышенной готовности. Начались мониторинг территории города и определение мест работ по устранению последствий непогоды», — рассказал Николай Козловский в еженедельном видеообращении.