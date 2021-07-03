Николай Козловский: Коечный фонд в Великолукском отделении инфекционной больницы по-прежнему заполнен
Глава города Великие Луки Николай Козловский опубликовал еженедельное видеообращение в своём Instagram, сообщает «Великолукская правда. Новости». По традиции, руководитель муниципалитета начал с рассказа об эпидемиологической ситуации в Великих Луках, вакцинации от коронавируса, в частности ответил на вопросы, касающиеся противопоказаний к данной прививке.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом становится всё более напряжённой. За прошедшую неделю был зафиксирован значительный рост числа новых случаев заболевания: он составил 95 человек. Всего за весь период пандемии в городе зарегистрировано свыше 6 570 случаев заражения COVID-19.Также Николай Козловский не смог обойти стороной тему урагана и того, как великолучане справляются с последствиями этого стихийного бедствия.
«Оперативно для организации мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений было принято решение объявить сбор руководящего состава города, и был объявлен режим повышенной готовности. Начались мониторинг территории города и определение мест работ по устранению последствий непогоды», — рассказал Николай Козловский в еженедельном видеообращении.
Часто ли задерживаетесь на работе?
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин: работы по восстановлению электроэнергии ведутся в круглосуточном режиме
Эксперт: Все вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса
Администрация Великих Лук поздравила сотрудников ОГИБДД города с профессиональным праздником
Псковские спасатели напомнили о мерах безопасности во время катания на маломерных судах