Администрация Великих Лук поздравила сотрудников ОГИБДД города с профессиональным праздником
Руководство города поздравляет сотрудников ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки с 85-летием Госавтоинспекции России и профессиональным праздником, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
«Уважаемые сотрудники отдела ГИБДД по городу Великие Луки! Вас отличает ответственный и неравнодушный подход к делу, внимание ко всем участникам дорожного движения, преданность избранной профессии. Примите благодарность за верность служебному долгу, добросовестное выполнение своих обязанностей, системную работу по воспитанию дисциплины водителей и пешеходов, пропаганде безопасности на дорогах. От всей души желаем личному составу ОМВД России по городу Великие Луки новых успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия, счастья и согласия в семьях!» – поздравили правоохранителей глава города Николай Козловский и и. о. главы администрации города Великие Луки Светлана Степанова.
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Администрация Великих Лук поздравила сотрудников ОГИБДД города с профессиональным праздником
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