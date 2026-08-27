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Общество

Псковская область всё чаще становится съёмочной площадкой для новых фильмов – губернатор

День российского кино отмечается сегодня в России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX отметил, что регион вносит заметный вклад в развитие отечественного кинематографа.

  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • День российского кино
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Глава региона обратил внимание, что Псковская область всё чаще становится съёмочной площадкой для новых картин, а её богатая история и подвиги псковичей находят отражение в кино. Только в последние годы здесь сняты фильмы: «Батальон», «София», «Учёности плоды», «Холоп», «Плакать нельзя», «Я делаю шаг», «Красный шёлк», «7 вёрст до рассвета». Ещё несколько крупных проектов находятся в работе.

Особая гордость региона – Международный кинофестиваль «Западные ворота», который за годы проведения стал местом встречи известных актёров, режиссёров, продюсеров и зрителей, а также площадкой для профессионального диалога и обсуждения новых творческих идей.

«Желаю всем, чья жизнь связана с кино, новых успехов, вдохновения, ярких впечатлений и реализации интересных проектов!» – добавил Ведерников.

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