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Общество

Большинство псковских родителей выступили за запрет телефонов на уроках

Большинство родителей школьников и учителей из Пскова поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Такие результаты показал опрос SuperJob, в котором приняли участие родители школьников и педагоги города.

Фото: ПАИ

За запрет выступили 80% родителей. При этом отцы оказались более категоричными, чем матери: инициативу поддерживают 84% мужчин и 76% женщин.

Возраст также влияет на отношение к ограничению. Родители младше 40 лет реже поддерживают запрет, чем опрошенные старшего возраста. Среди респондентов с высшим образованием за ограничение использования телефонов выступил 81%, со средним специальным – 75%.

Зависимость выявилась и от уровня дохода. Родители с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей относятся к использованию смартфонов в учебном процессе более лояльно, чем те, кто зарабатывает больше.

Еще выше поддержка запрета среди педагогов – 88% учителей Пскова выступают за то, чтобы школьники не пользовались телефонами на уроках.

В качестве аргументов педагоги отмечают, что смартфон может отвлекать ребенка от учебного материала и становиться причиной конфликтов с одноклассниками. Некоторые учителя рассказали, что уже сталкивались с практикой запрета и после этого замечали у детей повышение внимательности и работоспособности.

При этом 8% педагогов выступают против жестких ограничений. Они считают, что смартфон иногда может быть полезен непосредственно на уроке – например для поиска информации, иллюстрации учебного материала или выполнения проектных заданий. Некоторые отмечают, что полный запрет все равно не исключит использование телефонов школьниками.

Среди учителей старше 40 лет поддержка запрета немного выше – 87%, тогда как среди их более молодых коллег эту позицию разделяет 81%.

Ранее сообщалось, что цифровая перегрузка может мешать школьнику учиться и общаться.

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