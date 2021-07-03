Юлия Пересильд посоветовала всем посетить Талабские острова

19:48, 03 июля 2021, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд рекомендовала всем посетить Талабские острова, о чём написала в своём Instagram-аккаунте.

«Вчера был совершенно чумовой день. Позвонила своему другу детства Теме. А он предложил собирать манатки и бегом на островп Залита и Белова. У Темы и его брата свои лодки в Пскове. Нам устроили целое путешествие. Обошли пешком остров Белова. На острове Залита сходили в дом старца Николая. Попали под град. Купались в Псковском озере. Дети валялись в песочных карьерах. Смотрели бакланов в камышах. Просто ржали. И катались на полном ходу», — написала актриса.

Также она добавила, что всем, кто едет в Псков, на островах прямо надо побывать.

«Это и красиво, и интересно! Жалко, что в Пскове так мало возможностей туда поехать и нет активного водного туризма», – отметила Юлия.