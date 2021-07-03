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Культура

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на выставку «Валерий Кононенко. Русский де Кирико»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на новую выставку «Валерий Кононенко. Русский де Кирико». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе учреждения.

Экспонаты для этой выставки прибыли в Пушкиногорье из Государственного музея-заповедника «Абрамцево» — единственного в нашей стране музея, располагающего коллекцией живописи, графики и скульптуры известного художника, одного из самых ярких представителей советского неформального искусства 1960—1980-х годов.

Кононенко был активным участником знаменитого СМОГа — неофициального объединения творческой молодёжи, инициаторами и организаторами которого были Леонид Губанов, Владимир Батшев, Юрий Кублановский, Владимир Алейников. Выпускал в соавторстве самиздатовские журналы «Фонарь» и «На переломе».

«Искусствоведы отмечают его глубоко своеобразный и островыразительный художественный метод, в чём-то напоминающий «метареализм» Джорджо де Кирико, итальянского мастера, которого принято считать предтечей сюрреализма в изобразительном искусстве. На выставке «Валерий Кононенко. Русский де Кирико» в «Михайловском» представлено 38 произведений Валерия Кононенко: графика и декоративная скульптура. Планируется, что новая экспозиция, которая размещена в усадьбе поэта, в выставочном зале «Льняной амбар», будет работать здесь до 31 августа», – поделились в пресс-службе.

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