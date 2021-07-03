Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД города и области с праздником

20:38, 03 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области поздравил сотрудников региона с профессиональным праздником, выразив слова особой признательности ветеранам службы, благодаря которым заложены традиции ведомства, которые с честью продолжают новые поколения сотрудников Госавтоинспекции. Об этом Михаил Ведерников написал в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что с каждым годом в Псковской области развивается транспортная инфраструктура и стремительно растёт число автомобилистов. Сохранить порядок и обеспечить бесперебойное движение на дорогах региона, снизить количество ДТП и человеческих жертв – это важная задача, которую помогают выполнять в том числе и сотрудники Госавтоинспекции.

«В любую погоду, днём и ночью вы обеспечиваете безопасность дорожного движения, сохраняя жизнь и здоровье многих людей. Вы не просто фиксируете нарушения, но воспитываете культуру поведения участников дорожного движения. Желаю всему личному составу, ветеранам службы, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и новых успехов!» – написал глава региона.