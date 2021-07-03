Эксперт: Все вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса
Происходящие изменения в структуре генома коронавируса не влияют драматически на антигенную структуру, передаёт ТАСС со ссылкой на замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимира Дедкова.
«Запас прочности у вакцин такой, что, в принципе, это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то что геном вируса изменяется, вакцины всё равно остаются эффективными. Происходящие изменения в структуре генома коронавируса не влияют драматически на антигенную структуру», – отметил Дедков.
При этом он добавил, что переболевшие COVID-19 или привившиеся от нового коронавируса должны вакцинироваться через шесть месяцев после получения иммунитета.
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