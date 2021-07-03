Администрация Бежаницкого района поздравила работников кооперации с праздником

22:44, 03 июля 2021, ПАИ

Администрация Бежаницкого района поздравила работников кооперации с праздником, отметив, что в единении – сила. Об этом сообщает газета «Сельская новь» со ссылкой на главу Бежаницкого района Сергея Михеева и председателя Собрания депутатов Бежаницкого района Алексея Курова.

«Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации! Поздравляем вас с Международным днём кооперативов. За долгую историю кооперативное движение доказало свою актуальность и эффективность, стало мощной общественной силой. Принцип взаимопомощи в достижении общей цели помог потребительской кооперации района сохранить лучшие традиции и достичь успеха в новых экономических условиях. Желаем новых успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия», - отметили представители администрации.



Представители власти выразили уверенность в том, что энергия и предпринимательская инициатива, профессионализм и опыт кооператоров будут и в дальнейшем способствовать росту благосостояния населения и процветанию Бежаницкого района.





