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Происшествия

В Свердловской области от удара молнии погибли двое молодых мужчин

Два человека погибли в беседке на берегу озера Балтым в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от бригады скорой помощи в 19:15 местного времени (17:15 мск). Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоема среди других отдыхавших находились семьи Богдашовых и Патрушевых, ранее между собой не знакомые. От внезапно нагрянувшей непогоды в виде сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке. В это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью. Один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики скорой помощи, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось. Личности обоих погибших представители МВД установили. Это мужчины по имени Андрей 1986 г. р., и Георгий 1988 г. р.», - отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели двух мужчин проводится доследственная проверка.

«При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. В ходе проверки сотрудники следственного комитета опрашивают непосредственных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», - сказал он.

 

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