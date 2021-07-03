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Глава Великолукского района Алексей Кузьмин: работы по восстановлению электроэнергии ведутся в круглосуточном режиме

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к жителям с просьбой набраться терпения и подождать окончания работ по восстановлению электроэнергии. Об этом сообщает газета «Наш путь».

«Ко мне приходит много сообщений о том, что в бригады энергетиков приезжают в тот или иной населенный пункт, осматривают местность и уезжают, не произведя никаких ремонтных работ. На самом деле это не так! Во-первых, для того, чтобы понять, где и как именно производить ремонт, энергетикам действительно необходимо изучить местность. Во-вторых, определить, какие специалисты и техника им понадобятся. В-третьих, зачастую сами повреждения электролиний находятся вне пределов населенных пунктов – в лесных массивах, на территории болот и т.д. Прошу понимать это!», -  написал Алексей Кузьмин.

На сегодняшний день в нашем районе работают 57 бригад энергетиков со всего Северо-Запада, в их распоряжении имеются несколько болотоходов и другая техника повышенной проходимости. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы подача электроэнергии была возобновлена как можно быстрее.

«Территория нашего района по-настоящему огромна и, к сожалению, не все получается исправить так быстро, как нам бы всем хотелось. Но мы имеем дело со стихией, а стихия – это то, над чем человек не властен. Еще раз прошу вас, уважаемые жители Великолукского района, проявить терпение. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме!», - добавил он.

 

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