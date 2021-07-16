Четыре человека погибли и 22 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

11:18, 16 июля 2021, ПАИ

С 8 по 14 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло четыре человека, пострадало – 22. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период деблокированы два погибших. Необходимости в оказании доврачебной и иной помощи не было.

Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных поражающих факторов не производились, уточнили в МЧС.