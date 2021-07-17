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Ивлеева побывала на рынке в Великих Луках и сварила самогон с местным экспертом

Фото: Дмитрия Левдикова.

На YouTube-канале Насти Ивлеевой вышла вторая серия влога «Блогеры и дороги». Она посвящена городу Великие Луки.

В южной столице Псковской области Ивлеева вместе с другими популярными блогерами посетила местный рынок. Они закупились там вещами, фотографировались со всеми желающими. «Великие Луки - звучит великолепно», - поделилась впечатлениями Настя Ивлеева.

Также они сварили самогон у великолукского эксперта Дмитрия Левдикова и устроили на улице «бои на ногах» за деньги.

«Замечательный город, замечательные люди, вернемся сюда еще не раз», - заявила Настя Ивлеева.

Фото: Блог Насти Ивлеевой

За сутки вторую серию влога посмотрели более 650 тыс. человек. Благодаря этому ролик попал в тренды русскоязычного YouTube. Сейчас у него уже порядка 1 млн просмотров.

Первый эпизод, посвященный городу Дно, был опубликован 7 июля.

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