На уровне 70% загружены ковидные койки в Псковской области
Система здравоохранения Псковской области продолжает работать в крайне напряжённом режиме, сообщил в своём Instagram глава региона Михаил Ведерников.
«Загрузка ковидного коечного фонда держится на уровне 70 %», – написал губернатор.
Новых подтверждённых случаев заражения инфекцией COVID-19 за минувшие сутки в регионе – 131 человек. Выздоровел 171 пациент. Умерших нет.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 41 924 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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