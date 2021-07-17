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Общество

На уровне 70% загружены ковидные койки в Псковской области

Система здравоохранения Псковской области продолжает работать в крайне напряжённом режиме, сообщил в своём Instagram глава региона Михаил Ведерников.

«Загрузка ковидного коечного фонда держится на уровне 70 %», – написал губернатор.

Новых подтверждённых случаев заражения инфекцией COVID-19 за минувшие сутки в регионе – 131 человек. Выздоровел 171 пациент. Умерших нет.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 41 924 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 15 июля 2021 года

 

 

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