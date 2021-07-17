Правила отстранения от работы непривитых сотрудников уточнили в Роструде

08:49, 16 июля 2021, ПАИ

Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

В частности, в нем говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения зарплаты, и речь идет в том числе о тех, кто работает удаленно и не имеет при этом медицинского отвода от вакцинации. Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Перед этим работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться на рабочее место такое лицо сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.

В письме Роструда напоминается, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе, в статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.

В ведомстве отметили, что одним из таких случаев является нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями. Также в Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщал, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.