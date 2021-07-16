Тело погибшего мужчины извлечено из реки Ловать в Великолукском районе

09:16, 16 июля 2021, ПАИ

Тело погибшего мужчины извлечено из реки Ловать в Великолукском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 июля в МЧС от МО МВД России «Великолукский» поступила заявка для обследования реки Ловать в деревне Рыжаково Великолукского района

15 июля в 13:30 водолазной группой поисково-спасательного отряда города Великие Луки из воды извлечено тело мужчины. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, причина смерти устанавливается.