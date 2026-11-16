В Себежском районе автомобиль съехал в кювет, пострадала водитель
41-летняя водитель автомобиля SsangYong Kyron не справилась с управлением, машина съехала в левый придорожный кювет. Авария произошла на 75-м километре дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавшую женщину госпитализировали. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Начальник псковской Госавтоинспекции работает на месте смертельного ДТП в Дедовичском районе