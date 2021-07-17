Международную космическую станцию могут увидеть псковичи на вечернем небе

09:26, 16 июля 2021, ПАИ

На большей части России и в странах ближнего зарубежья начался сезон вечерней видимости Международной космической станции, сообщают авторы группы «ВКонтакте» «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

МКС является самым ярким искусственным спутником Земли. Медленно плывущую по небу космическую станцию трудно не заметить даже на засвеченном городском небе, так как ее блеск иногда может достигать около -4-й зв. вел. (как у Венеры).

Станция движется в направлении с запада на восток, а длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно 5 минут.

При наличии телескопа можно попробовать поймать МКС в его поле зрения и при увеличении в 40 крат заметить «крылья» — солнечные батареи станции. Однако можно увидеть станцию и невооружённым глазом. Сезон видимости продлится около двух недель.

Чтобы рассчитать время и траекторию пролета, необходимо перейти на сайт heavens-above.com, выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице найти «Cпутники-МКС».