«Единая Россия» расширит тему поддержки инвалидов в народной программе

10:51, 16 июля 2021, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, в народную программу «Единой России» войдут новые меры поддержки, касающиеся повышения качества жизни людей с инвалидностью.

Стратегическая сессия, посвященная этой теме, прошла на площадке партии. В дискуссии приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни является приоритетом партийной фракции. «Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — отметил он.

Андрей Исаев добавил, что в новом законе фракции «Единой России» о занятости, который подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, появится норма о помощи людям с инвалидностью в трудоустройстве.

Отдельной темой станет поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. «Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать», — уверен первый замглавы фракции «Единой России».

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По её мнению, нужно максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными предлагается сделать и средства технической реабилитации для детей.

Помимо этого, Анна Кузнецова считает нужным ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур.

Участники стратегической сессии также коснулись бытовых проблем людей с инвалидностью. В частности, зашла речь о доступности городской среды. «Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений», — отметила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина и подчеркнула, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

Региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда», председатель областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова уточнила, что благодаря партии приняты многие инициативы, которые упрощают и помогают людям с инвалидностью. В частности, семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт, и размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в настоящее время увеличился с 1200 до 10 000 рублей. Упрощен порядок прохождения обследований для медико-социальной экспертизы, и пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначаться в беззаявительном порядке. Марина Борисенкова отметила, что люди с ограниченными возможностями здоровья теперь могут получать технические средства реабилитации вне зависимости от места жительства. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время очень важно решить еще один актуальный вопрос, касающийся улучшения ситуации с выплатами сопровождающим, есть и проблемы в части трудоустройства инвалидов. «В Псковской области успешно реализуется партийный проект «Единая страна – доступная среда», благодаря которому создаются условия для комфортной жизни лиц с ограниченными возможностями, а также проводятся мероприятия по социально-психологической реабилитации инвалидов», - подчеркнула она.

Напомним, «Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии. Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.