«Все средства хороши»: с 1 октября в Латвии будут увольнять непривитых

10:35, 16 июля 2021, ПАИ

Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода. С 1 октября работодатели в этих сферах смогут увольнять сотрудников, если они отказались сделать прививку, пишет delfi.lv.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в борьбе с пандемией «все средства хороши».

«Мы должны найти способ, как мотивировать людей, и, на мой взгляд, все средства хороши, если мы сможем убедить их сделать прививку и защитить себя, - сказал он. - Этот закон также подготовлен с целью добиться изменения поведения населения».

Для вступления закона в силу его теперь должен утвердить Сейм. Оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат инициативу и обратятся к президенту с просьбой не утверждать закон в случае его одобрения парламентом.