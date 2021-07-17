Беременная псковичка попала в больницу с поражением лёгких 25%
Находящуюся на четвертой неделе беременности 22-летнюю девушку госпитализировали в больницу с поражением лёгких 25%. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
Девушка поступила в приёмный покой инфекционной больницы на третий день болезни в состоянии средней степени тяжести. До этого она находилась под наблюдением участкового терапевта.
Псковичке сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, которая показала 25-процентное поражение лёгочной ткани. У поступившей в больницу девушки сатурация 91 %, температура 38,5.
Всего за 15 июля в Псковскую областную инфекционную больницу поступили 34 человека.
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