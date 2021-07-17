515 человек умерли от COVID-19 в Псковской области с начала пандемии
В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 515 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 41 924 человека, 34 585 пациентов выздоровело.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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