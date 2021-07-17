Пассажиры утреннего авиарейса Калининград – Псков вылетят на 7 часов позже

11:48, 16 июля 2021, ПАИ

Пассажиры утреннего авиарейса Калининград – Псков вылетят на 7 часов позже положенного времени, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Вылет самолёта авиакомпании «Руслайн», который должен был отправиться из Калининграда в 8:10, откладывается из-за замены воздушного судна.

Как сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов, на данный момент планируемая задержка вылета самолёта составляет около 7 часов. На это же время задерживается и отправление самолёта из Пскова в Минеральные Воды, куда должен вылететь прибывший из Калининграда самолёт.