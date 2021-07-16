Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках

12:54, 16 июля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло на улице Карла Либкнехта, 13 около 12 часов дня.

Автомобиль «Газель» выезжал с территории двора. В это время по улице Либкнехта со стороны улицы Пионерской ехал одиннадцатилетний велосипедист. Он выехал перед движущейся машиной, в результате чего водитель не успел среагировать и допустил столкновение.

На данный момент мальчику оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.