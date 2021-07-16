Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках

  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Одиннадцатилетнего мальчика сбили в Великих Луках
    Фото: ПАИ

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло на улице Карла Либкнехта, 13 около 12 часов дня.

Автомобиль «Газель» выезжал с территории двора. В это время по улице Либкнехта со стороны улицы Пионерской ехал одиннадцатилетний велосипедист. Он выехал перед движущейся машиной, в результате чего водитель не успел среагировать и допустил столкновение.

На данный момент мальчику оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 июля 2021

Неизвестные сломали забор вокруг мельницы Кукка в Пскове
16 июля 2021

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где пострадал ребенок
16 июля 2021

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках
16 июля 2021

Пьяный мужчина сделал ложный вызов экстренных служб в Пустошкинскую администрацию
16 июля 2021

Один лесной пожар зафиксирован в Псковской области за сутки
16 июля 2021

Тело погибшего мужчины извлечено из реки Ловать в Великолукском районе
15 июля 2021

Прокуратура Гдовского района пресекла продажу плёнки для сокрытия автономеров
15 июля 2021

Три легковушки столкнулись в Стругокрасненском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...