Энергоэффективный капремонт планируют сделать в домах Печорского района

13:18, 16 июля 2021, ПАИ

Энергоэффективный капремонт планируется сделать в многоквартирных домах Печорского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с участием гендиректора Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что перспективное направление энергоэффективного капремонта реализуется при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Первый пилотный проект уже запущен в Пскове, сейчас готовится заявка на Печорский район.

Михаил Ведерников добавил, что с 2019 года по программе фонда реализуется проект в сфере теплоснабжения, водоотведения. Он охватывает Псков, Великие Луки, Гдов, Остров.

Он также рассказал, что до 2019 года регион не выходил за пределы 50% реализации плана капремонта, в прошлом году показатель составил 75%, в этом планируется выйти на 90%.