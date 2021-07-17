В сентябре завершатся предпроектные работы по модернизации системы водоснабжения в Пскове

13:42, 16 июля 2021, ПАИ

В сентябре завершатся предпроектные работы по модернизации системы водоснабжения в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с участием гендиректора Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что «отдельные слова благодарности заслуживает готовность Фонда [содействия реформированию ЖКХ] поддержать реализацию крупных проектов по линии «Чистой воды».

«После прямой линии мы получили поручения президента ускорить проработку решений по модернизации систем водоснабжения в Пскове. Необходимые мероприятия мы уже обсудили с замминистра строительства и ЖКХ Максимом Егоровым. Хочу огромное спасибо сказать, что фонд нас тут поддержал, и уже на следующей неделе мы подадим заявки на финансирование предпроектных работ. Работы начнутся уже во второй половине августа, в сентябре будут завершены», - уточнил Михаил Ведерников.