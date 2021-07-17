30 телят без воды и еды пытались перевезти через границу в Невельском районе

16:54, 16 июля 2021, ПАИ

Ввоз 30 телят без документов приостановили в Псковской области, оформлен возврат в Белоруссию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

16 июля сотрудники ФСБ России по региону остановили автомобиль, незаконно провозивший животных через пункт пропуска в деревне Лобок Невельского района. Телят везли в Белгородскую область. По итогу осмотра не обнаружились документы, подтверждающие вакцинацию и обработки, ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, телята провозились в неспециализированном автомобиле без воды и корма. Перевозка крупного рогатого скота была запрещена.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.