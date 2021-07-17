377 лифтов требуется заменить в Псковской области

14:01, 16 июля 2021, ПАИ

377 лифтов требуется заменить в Псковской области. Об этом заявил гендиректор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на совещании по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Константин Цицин напомнил, что одна из задач с точки зрения капремонта – замена лифтового оборудования.

«У нас грядёт март 2024 года, когда мы должны заменить все лифты с истекшим сроком периода эксплуатации. Сегодня 377 лифтов требуют замены, запланировано всего лишь 186», – сказал он и посоветовал властям региона оставшиеся лифты менять с помощью факторинга [комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа – ПАИ].