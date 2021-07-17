На площадь у Псковского кремля вышла асфальтоукладочная техника

14:46, 16 июля 2021, ПАИ

В Пскове продолжается ремонт Октябрьского проспекта, Октябрьской площади и площади Ленина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Для этого дорожники используют асфальтобетонную смесь А16ВТ («верхний тяжелый») на габбро-диабазе, что соответствует требованиям ГОСТа для дорог с высокой интенсивностью движения. Для предотвращения образования просадок и трещин, между выравнивающим и верхним слоями укладывается геосетка. В работе задействовано 14 единиц техники и около 25 человек.

Работы проводятся «захватами»: закрывают участками по две полосы движения. Сейчас асфальтирование идёт на правой стороне магистрали. 16 июля подрядчик планирует завершить устройство верхнего слоя покрытия на участке от Октябрьской площади до примыкания улицы Карла Маркса. На 17 июля запланировано асфальтирование отрезка от улицы Карла Маркса до Троицкого моста, съезда к Псковскому кремлю и проезда к улице Ленина вдоль Центра Семьи. 18 июля дорожники намерены приступить к аналогичным работам по левой стороне дороги: от Детского парка в сторону Кремля.

Для того чтобы минимизировать ограничения движения транспорта, прорабатывается вопрос организации ночных смен. Параллельно продолжаются ремонтные работы на пешеходной зоне.

Ранее сообщалось, что в зону ремонта входит участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи. Общая протяженность - 1,216 км. Дорога ведет к главному туристическому объекту исторического центра – Псковскому кремлю. На площади Ленина также расположен ведущий региональный вуз - Псковский государственный университет.

Муниципальный контракт заключен между управлением городского хозяйства администрации Пскова и ООО «Дорожный отряд».



Стоимость работ - около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Срок ввода в эксплуатацию – 31 августа.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в Пскове в нормативное состояние приводят 10 объектов общей протяженностью около 5,5 км. Два из них - улица Чудская и улица Бастионная - уже прошли приёмку. В работе улицы Инженерная, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Ленина и площадь Победы. Благодаря дополнительному финансированию также будет отремонтирована улица Коммунальная. Кроме того, заключен контракт на ремонт Рижского проспекта, продолжаются конкурсные процедуры по определению подрядчика на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной.