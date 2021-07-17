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Общество

Алиментов почти на полмиллиона рублей задолжал пскович своему сыну

Должник по алиментам из Псковского района погасил задолженность только после вмешательства судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пскович отказывался платить алименты своему несовершеннолетнему сыну. В результате алиментная задолженность достигла суммы в 435 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения решения суда по алиментной задолженности судебным приставом-исполнителем было наложено ограничение на выезд должника за пределы страны, а также ограничение на пользование водительским удостоверением.

В итоге нражданин изыскал необходимую сумму денежных средств для оплаты долга и оплатил все 435 тыс. рублей алиментной задолженности.

Сейчас исполнительное производство окончено. Постановление об обращении взыскания на доходы гражданина для удержания дальнейших алиментных платежей направлено по его месту работы.

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