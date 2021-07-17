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Общество

Сотрудники «Экопрома» ежедневно ремонтируют вышедшие из строя контейнеры

Региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») рассказал о «второй жизни» мусорного контейнера.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, сотрудники регионального оператора выполняют подбор и вывоз отходов, оставленных вокруг контейнеров, несмотря на то, что эта функция не входит в его зону ответственности. «Однако наша компания заинтересована в чистоте обслуживаемой территории и потому берёт частично эту работу на себя, чтобы не допустить мусорного коллапса. Но даже при таком условии уйти от образования свалок на местах сбора отходов не получается: слишком большое количество появившихся дефектных контейнеров ведёт к мгновенному переполнению исправных, а также не позволяет забрать мусор из поломанного бака, пока не будет устранена неисправность», - пояснили в «Экопроме».

Ремонт мусорных контейнеров стал обычным делом для сотрудников контейнерного парка, которые на ежедневной основе выезжают для выполнения данной работы. В основном, контейнеры выходят из строя по причине сбрасывания с верхних этажей тяжелого мусора, бутылок, после чего бак разбивается и становится непригодным к использованию. Только за последнюю неделю сотрудники регоператора отремонтировали 13 контейнеров.

В компании подчеркнули, что неисправный мусорный контейнер не только выглядит неэстетично, но и угрожает экологической безопасности территории, на которой он установлен. «Важно не допустить распространение мусора за территорию контейнерной площадки, так как это сразу же создаст угрозу распространения грызунов. Это особенно опасно ввиду того, что контейнеры обычно установлены рядом с жилыми домами, детскими садами, школами и торговыми центрами», - добавили в «Экопроме» и отметили, что исправность мусоросборных контейнеров – одна из составляющих чистоты придомовых территорий. Поэтому регоператор старается сделать так, чтобы у каждого была возможность донести мусор до контейнера, а не бросать его по дороге.

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