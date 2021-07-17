В музей Дружбы народов в Пыталово доставили двигатель от ИЛ-2
16 июля поисковики из отряда «Поиск-97» во главе с командиром Дмитрием Ершовым доставили в музей Дружбы народов в Пыталово двигатель от самолета ИЛ-2, который был найден и поднят из Кокшинского болота в ходе «Вахты памяти». Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».
Доставить деталь весом более тонны помогли сотрудники АНО «Автошкола», предоставив транспорт с манипулятором.
Поисковики самостоятельно освободили место в фойе здания музея, сварили специальную металлическую подставку, на которой установлен двигатель, и затащили его внутрь, где он занял свое место.
Теперь планируется изготовить баннер с видом самолета ИЛ-2, который повесят на стену рядом с двигателем, сделать дополнительную подсветку новому экспонату.
Посмотреть на двигатель самолета, а также фотографии с «Вахты памяти» можно будет в ближайшее время. Выставка откроется ко Дню города и Дню освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее в основном выставочном зале музея поисковики повесили парашют погибшего летчика Левана Чанкотадзе.
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