В музей Дружбы народов в Пыталово доставили двигатель от ИЛ-2

15:25, 16 июля 2021, ПАИ

16 июля поисковики из отряда «Поиск-97» во главе с командиром Дмитрием Ершовым доставили в музей Дружбы народов в Пыталово двигатель от самолета ИЛ-2, который был найден и поднят из Кокшинского болота в ходе «Вахты памяти». Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Доставить деталь весом более тонны помогли сотрудники АНО «Автошкола», предоставив транспорт с манипулятором.

Поисковики самостоятельно освободили место в фойе здания музея, сварили специальную металлическую подставку, на которой установлен двигатель, и затащили его внутрь, где он занял свое место.

Теперь планируется изготовить баннер с видом самолета ИЛ-2, который повесят на стену рядом с двигателем, сделать дополнительную подсветку новому экспонату.

Посмотреть на двигатель самолета, а также фотографии с «Вахты памяти» можно будет в ближайшее время. Выставка откроется ко Дню города и Дню освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее в основном выставочном зале музея поисковики повесили парашют погибшего летчика Левана Чанкотадзе.